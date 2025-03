Ilrestodelcarlino.it - Notte di paura nel cuore di Ferrara, incendio fuori dal ristorante Bisboccio

, 21 marzo 2025 –di grandesi è vissuta in pieno centro aquando il tendone esterno e gli ombrelloni dele bar- neldella nuova piazza Cortevecchia - hanno preso fuoco. Le fiamme, in pochi minuti, hanno distrutto tutte le attrezzature esterne e solamente grazie all'intervento dei vigili del fuoco, il rogo non è arrivato all'interno del locale. Il calore ha divorato pure l'insegna con il nome del. Evacuato il palazzo I pompieri e le forze dell'ordine hanno fatto evacuare l'intero palazzo per precauzione durante l'operazione di spegnimento dell'. L’origine dell’e le indagini Ora si cercherà di capire cosa ha generato il tutto, secondo i primi rilievi sembrerebbe che dietro vi sia la mano dolosa di qualcuno.