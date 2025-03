Leccotoday.it - "Notte da gufi" sul monte di Brianza

Leggi su Leccotoday.it

L’associazionediorganizza, in collaborazione con il Cros di Varenna e con il patrocinio del comune di Dolzago, l’uscita notturna “da”. L'appuntamento è in programma per sabato 5 aprile.Durante l’escursione sarà possibile conoscere la vita e la biologia dei rapaci.