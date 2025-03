Tpi.it - Noto ristoratore di Ventotene risponde ai giovani di FdI: “Vi aspetto sull’isola”

“Vianche a voi acon ostriche e champagne. C’è n’è per tutti”. Luca Impagliazzo, detto “il Barone”,dell’isola-culla dell’Unione europea,così su Instagram aidi Fratelli d’Italia, fedelmente allineati alla posizione della loro leader, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi ha attaccato a Montecitorio il Manifesto di, considerato uno dei testi fondativi dell’Ue.Impagliazzo – titolare insieme alle sorelle del ristorante Il Giardino di, uno dei locali più conosciuti dell’isola – interviene commentando ironicamente un post pubblicato dall’account di Atreju (la festa di Gioventù Nazionale) in cui viene ridicolizzato il flash mob organizzato dal Partito democratico per sabato 22 marzo aproprio in segno di risposta agli attacchi di Meloni.