Tvzap.it - “Non sto tanto bene”, poi il crollo: malore per il cantante italiano davanti a tutti

Leggi su Tvzap.it

Attimi di preoccupazione ieri sera al Capitol di Pordenone, dove il famosoha accusato undurante il concerto per celebrare il suo 80° compleanno. Dopo soli 40 minuti di esibizione, l’iconico interprete ha interrotto lo spettacolo, ammettendo al microfono: “Non sto”. Subito dopo è crollato a terra privo di sensiai presenti. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Ora legale 2025, più luce ma c’è uno svantaggio: di cosa si tratta e come prevenirloLeggi anche: Lutto nello sport, l’ex campione trovato morto a lettoBobby Solo,al concerto di PordenoneBobby Solo ha avuto undurante il concerto a Pordenone nella serata di ieri, giovedì 20 marzo 2025. Dopo 50 minuti di concerto si è sentito male ed è svenuto. Il team del teatro e gli addetti ai lavori sono intervenuti prontamente, stendendo il sipario per coprire la scena inaspettata.