Non sto tanto bene e poi si accascia | paura per Bobby Solo che ha appena compiuto 80 anni

Lo scorso 18 marzo ha festeggiato i suoi primi 80, maha messoi suoi fan e tutta la sua famiglia. Il cantante si stava esibendo al Capitol di Pordenone. Ad un certo punto ha detto “non sto”, prima dirsi sul palco privo di sensi. Naturalmente lo show è stato interrotto all’istante e i medici sono arrivati sul posto per prestare il primo soccorso al cantautore.Lo stesso locale poi ha fatto un post per comunicare quanto accaduto: “Il concerto diè stato interrotto causa malore dell’artista ma vogliamo rassicurarvi sul suo stato di salute. Mentre era ancora sul palco,si è ripreso, ci ha detto che avrebbe voluto continuare il concerto! ROCK’N’ROLL SEMPRE!”.è stato portato in ambulanza per i primi controlli e, quanto pare, non si è trattato di nulla di serio.