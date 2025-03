Non sto bene Poi Bobby Solo si accascia sul palco durante il concreto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Attimi di tensione ieri sera al Capitol di Pordenone, dove si stava celebrando un evento speciale: il concerto per festeggiare gli 80 anni di, icona della musica italiana. Ma la serata, iniziata tra applausi e grande entusiasmo, ha preso una piega inaspettata quando il cantante si è sentito malel’esibizione.Dopo circa 40 minuti di concerto,ha improvvisamente interrotto lo spettacolo. “Non sto tanto”, ha detto con voce affaticata al microfono, prima dirsi davanti al pubblico, tra lo sgomento generale., malore al concerto per gli 80 anniLa reazione degli organizzatori è stata immediata: il sipario è calato rapidamente, mentre lo staff del Capitol e il team personale dell’artista si sono attivati per prestargli soccorso. In pochi minuti, sono arrivati i sanitari che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale per accertamenti- Secondo le prime informazioni, il malore potrebbe essere stato causato da uno stato influenzale, già noto al cantante prima dello show.