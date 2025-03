Liberoquotidiano.it - "Non sto bene" e poi si accascia sul palco: paura per Bobby Solo, costretto a fermare il concerto

Imprevisto eper. Il cantante è stato colpito da un malore durante un suoevento a Pordenone. In occasione dei suoi 80 anni,è salito suldel Capitol. Qui però, dopo quarantina di minuti, ha dovutol'esibizione creando parecchia apprensione nel pubblico che affollava il locale per ilgratuito. "Non sto tanto", ha detto al microfono prima dirsi sulprivo di sensi davanti al pubblico. A quel punto, e repentinamente, è stato portato un sipario suldel Capitol mentre lo staff del locale e quello del cantante hanno effettuato il primo soccorso a. Il cantante successivamente è stato seguito dai sanitari e trasferito all'ospedale per i controlli del caso. La possibile causa del malore potrebbe essere stata uno stato influenzale che il cantante 80enne ha cercato di contenere con antibiotici prima delevento.