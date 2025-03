Ilfattoquotidiano.it - Non soltanto le terre rare: nel mirino di Trump anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia

L’accordo per la pace che metterà fine alla guerra iniziata nel 2022 è legato a doppio filo a quello che Washington riuscirà a stringere per ottenere accesso preferenziale alle risorse energetiche degli ucraini. Il patto per leè vicino e verrà firmato “molto presto”: il presidente– che ha “apprezzato” la disponibilità dell’omologo ucraino – l’ha dichiarato ieri.Non è ancora chiaro quali siano i termini dell’intesa sullepiù volte rifiutata dagli ucraini, che hanno rigettato contratti in cui si dava accesso agli statunitensi a materiale minerario del valore di 500 miliardi di dollari (senza però avere garanzie di sicurezza)., le, le sta cercando ovunque, non solo a Kiev e dintorni: “Stiamo firmando accordi in varie località per sbloccaree minerali e lots of other things, e molte altre cose, in tutto il mondo, ma in particolare in Ucraina”.