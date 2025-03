Calciomercato.it - Non solo Tonali per la Juve: c’è un altro nome caldo nel blitz di San Siro | CM.IT

Gli emissari dellantus presenti giovedì sera a Milano per il match di Nations League tra Italia e GermaniaIeri sera al ‘Meazza’ non era presente Cristiano Giuntoli per il big match di Nations League tra Italia e Germania, con lantus rappresentata dal presidente Ferrero su invito del capo della FIGC Gravina.Adeyemi in azione (LaPresse) – Calciomercato.itOltre al numero uno della Continassa sugli spalti di Sanerano comunque presenti gli emissari del club bianconero, in primis per osservare da vicino Sandro. Il centrocampista ex Milan è stato protagonista di un’ottima prestazione e nonper la rete realizzata a inizio partita. Un supernon è servito però alla Nazionale di Spalletti per evitare la sconfitta contro i tedeschi, ma è bastato allaper avere nuove conferme sul ritorno a grandi livelli del giocatore bresciano dopo la squalifica dell’anno scorso per il caso scommesse.