Non solo terre rare | così Trump vuole mettere le mani su centrali nucleari e server dell’Ucraina

Non. Nei piani di Donaldper l’Ucraina dopo gli accordi per lo sfruttamento dei minerali ci sono lee iper il trasferimento dei dati sensibili. E intanto il presidente degli Stati Uniti firma un piano di emergenza per lo sfruttamento di minerali essenziali in patria. Mentre l’accordo con Volodymyr Zelensky arriverà alle firme a breve, secondo il tycoon. Che ha anche ordinato un’indagine su potenziali nuovi dazi sulle importazioni di rame.La centraleLa situazione a Zaporizhzhia dal punto di vista militare oggi è confusa. La città è sotto il controllo degli ucraini, la centrale è sotto l’egida russa. L’impianto è fermo da settembre 2022. In totale l’Ucraina ha in funzione 15 reattori per una produzione totale di 13.700 megawatt. Ovvero il 55% dell’intero fabbisogno energetico del paese.