Leccotoday.it - Non solo i turisti: anche Zio Paperone in viaggio sul Lago di Como

Leggi su Leccotoday.it

In Lombardia, e in particolare suldi, iarrivano da ogni parte del mondo: compresa Paperopoli. Non si tratta di fantasia, è realtà.se sarebbe più corretto scrivere: non si tratta di realtà, ma di fantasia.Nell'ultimo numero (il 3.617) della celebre rivista a fumetti.