Non solo calcio per i Friedkin affari negli USA | l’obiettivo è l’NHL

Gruppo Roma spaccato a metà in questa settimana, con Ranieri a dirigere gli allenamenti con chi non ha ricevuto la chiamata della propria Nazionale. Occasione per gestire le forze a Trigoria e per concedere anche qualche dichiarazione alla televisioni, come è stato per Angelino oggi a Sky Sport, mentre dietro le quinte si continua a lavorare su tanti fronti.che però in queste ore sembrano concentrati su altro, che non riguarda nessuna delle proprietà in Europa.Nonper i magnati americani, che da mesi sembrano intenzionati ad ampliare i loro orizzonti verso anche altri sport, con una particolare propensione verso gliUSA. Dopo aver fallito l’acquisto dei Boston Celtic di Basket, passati a William Chisholm per addirittura 6,1 miliardi di dollari, il nuovo obiettivo è, la lega di Hockey su ghiaccio degli Stati Uniti.