Non solo calcio | il bradidismo E lo stadio Maradona…

Ila Campi Flgrei: loMaradona, in caso di.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “«Se non è possibile stare in piedi, cercare riparo o allontanarsi immediatamente dalle parti vetrate, se possibile, portarsi a ridosso di una colonna e,se il sisma sembra permetterlo, allontanarsi. Tenersi lontani da dove possono cadere oggetti, anche durante l’esodo, mantenere la calma». Quest’ultima raccomandazione fa anche un po’ sorridere. Sono tutte contenute nei piani di evacuazione presentati dal Comune e dalla SSC Napoli e riguardano loMaradona .. Il Maradona e un piano.L’impianto di Fuorigrotta è letteralmente posizionato dentro la caldera dei Campi Flegrei che in questi giorni è in grande attività e che sta provocando il fenomeno del bradisismo.