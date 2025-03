Quotidiano.net - “Non so dove stiamo andando”: l’imbarazzo del pilota di un aereo in volo durante l’incendio a Heathrow

Roma, 21 marzo 2025 – La chiusura dell’aeroporto diha paralizzato il traffico, lasciando a terra centinaia di migliaia di viaggiatori. E quegli aerei già inchevano atterrare a Londra? I più fortunati sono riusciti ad arrivare a Stansed o a Gatwick. Ma c’è anche chi non aveva la minima idea disarebbe finito. È il caso di Tim, che racconta alla Lbc come ildel suoabbia annunciato che “non aveva idea disarebbero andati”. epaselect epa11978503 A display at Hatton Cross Underground station advises passengers thatAirport is closed, in London, Britain, 21 March 2025.Airport announced on 21 March that it would be closed all day following a power outage 'due to a fire at an electrical substation supplying the airport'. EPA/TOLGA AKMEN Come si è conclusa la vicenda "Stansed è pieno, Gatwick è pieno,cercando di capirepossiamo atterrare” ha spiegato ildopo aver annunciato all’interfono che ci sarebbe stato un cambio di rotta inaspettato.