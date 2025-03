Non me la dovevi fare Grande Fratello il faccia a faccia tra Chiara e Zeudi

Leggi su Caffeinamagazine.it

di nuovo. Di nuovo perché negli ultimi giorni l’amicizia fra le due è stata messa a dura prova, e dopo la chiusura totale dell’ex Miss un confronto su cosa ha portato al loro allontanamento era più che necessario., come si legge anche sul sito del GF che pubblica anche il video, è ferita dal modo in cuiha deciso di trattarla, dalle accuse pesanti che le ha rivolto e che hanno messo in discussione la loro amicizia.Anche Shaila ha partecipato al confronto che, dopo solo poche battute, ha preso una brutta piega. Questo perché la concorrente di Trento sperava di capire di più mal’ha liquidata dicendo “Più che chiederti scusa che devo?”. Subito dopo, sempre durante il, l’ex Miss ha ammesso di essere interessata al punto di vista di Shaila.