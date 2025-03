Iltempo.it - “Non lo scopriremo mai”. A Roma è caccia al vincitore del Superenalotto da 88 milioni

“Ma per caso hai vinto tu?”. Chi arriva davanti al “Marco's Bar” in via della Giustiniana, a, dove ieri è stato centrato il 6 al, non può fare a meno di chiedersi chi sia il fortunato milionario neodi 88di euro. Clienti affezionati e semplici curiosi si guardano tra di loro, si scherza, qualcuno spera di non essere stato inquadrato dalle telecamere, “altrimenti me vengono a pija”, ironizza un uomo innesco. È contento il titolare dell'esercizio commerciale, Marco Angeletti, che in undici anni di attività, tre di vendita di biglietti del, non ha mai visto vincere tanto. “È una novità anche per noi, mai abbiamo visto una cifra così importante. Il massimo è stato 10mila”, racconta. Il jackpot - centrato con il “quick pick”, cioè con la schedina compilata dal terminale e non dal giocatore - verrà festeggiato nel bar con un po' di prosecco e dei cartelli all'esterno e vicino alla cassa con su scritto: “Vinto qui 88”.