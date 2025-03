Iltempo.it - "Non ho ucciso Chiara". La versione di Sempio e il sospetto sul Dna

Leggi su Iltempo.it

«Io non c'entro assolutamente nulla con il fatto. In questa vicenda non ho nessun peso sulla coscienza, non ho nulla da tenere nascosto, non ho segreti. Sono contento che le autorità vadano a indagare, a scavare il più possibile. Non c'è nulla guardino tutto va benissimo facciano tutto quello che devono fare, così da chiarire una volta per tutte la mia posizione». In un'intervista esclusiva a Quarto Grado, in onda venerdì 21 marzo su Rete4, parla Andrea, l'amico di Marco, il fratello diPoggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007 per il cui delitto è stato condannato a 16 anni in via definitiva l'ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi.nega di aver avuto una relazione segreta conPoggi. «Non c'è mai stata nè una relazione, non c'è mai stato nessun contatto personale non solo fisico, ma non c'è mai stata una chiamata sul cellulare, un contatto, un'uscita con amici.