Non ce l’ha fatta il 40enne Simone Necci ricoverato in ospedale dopo aver rischiato di soffocare durante un pranzo a casa con la famiglia Lutto per tutta la comunità di Anagni

Lutto per tutta la comunità di Anagni

Una giornata qualunque trasformata in tragediaStava pranzando serenamente nella sua abitazione, in compagnia della compagna e del figlio, quando un boccone di mozzarella ha accidentalmente ostruito le vie respiratorie. L’incidente si è verificato lo scorso fine settimana,un pasto domenicale che avrebbe dovuto essere un momento di tranquillità e condivisione.Nonostante i rapidi tentativi della compagna di liberargli la gola e l’intervento tempestivo dei soccorritori, la mancanza di ossigeno ha provocato una grave ipossia, lasciandoprivo di conoscenza. Il trasferimento d’urgenza prima all’di Colleferro e poi al San Camillo di Roma non è bastato a salvargli la vita.Il decesso e il dolore delladiversi giorni in coma farmacologico,si è spento nella giornata di ieri, lasciando un enorme vuoto tra familiari, amici e conoscenti.