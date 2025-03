Liberoquotidiano.it - "Non andate all'aeroporto". Rogo ad Heathrow e scalo chiuso, traffico aereo nel caos: cosa sta succedendo

Ileuropeo piomba nelpiù totale. L'londinese di, il più trafficato del Vecchio Continente, ha sospeso tutte le operazioni a seguito di un incendio scoppiato in una sottostazione elettrica che alimenta lolondinese. La notizia è stata confermata dalla società di gestione dello. Le autorità chiedono ai passeggeri di "non andare in", ilinfatti resterà sospeso almeno fino alla mezzanotte di oggi. "sta subendo una significativa interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi,rimarràfino alle 23:59 del 21 marzo", le 0:59 del 22 marzo in Italia, si legge in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell'. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Londra, le fiamme hanno interessato una sottostazione situata a Hayes, nel distretto di Hillingdon, provocando gravi conseguenze per l'area circostante.