Nocera Inferiore multe non pagate | il Comune invia 3000 avvisi per recuperare 12 milioni di euro

Zon.it - Nocera Inferiore, multe non pagate: il Comune invia 3000 avvisi per recuperare 1,2 milioni di euro

– Ilhato circabonari per il recupero di 1,2direlativi a sanzioni del Codice della strada non saldate, risalenti al 2020.I dettagliLa maggior parte delle infrazioni riguarda il transito non autorizzato nelle zone a traffico limitato. L’iniziativa ha suscitato critiche da parte dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, che accusano l’amministrazione di tentare di rimediare solo ora, dopo anni di inerzia, e comunque poco prima della scadenza dei termini di prescrizione.Il recupero complessivo dei residui attivi delammonta a circa 80di.Segui ZON.IT su Google News.