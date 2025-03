Quotidiano.net - No tedesco a Unicredit-Commerz . Cambia il governo ma non la linea

no il cancelliere e gli scenari politici per la Germania dopo le elezioni del 23 febbraio scorso. Ma resta uguale la valutazione negativa sul tentativo di scalata dibank. Lo ha confermato Bettina Orlopp, ceo dell’istituto di Francoforte, annunciando che anche l’esecutivo guidato da Friedrich Merz manterrà latracciata dal predecessore Olaf Scholz. "Il nuovo ministro delle Finanze ha detto che a loro continua a non piacere l’attuale approccio avuto sino a ora – ha detto la top manager – E anche la Cdu ha fatto dichiarazioni in questo senso". Immutata anche la posizione della banca tedesca, ribadita dalla Orlopp alla Morgan Stanley European Financials Conference 2025 di Londra. "Abbiamo sempre detto che siamo concentrati sulla nostra strategia, ma come management siamo sempre aperti a tutte le proposte e questo non èto", ha affermato la ceo dibank, che ha alzato la redditività nel piano al 2027 per frenare le avance del gruppo italiano guidato da Andrea Orcel.