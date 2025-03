Ilgiorno.it - "No al capolinea a Molino Dorino". Scatta la raccolta di firme

Al via una petizione a sostegno dei pendolari della linea Movibus 617 Origgio-Milano. Sabato mattina la Lega allestirà un gazebo in Largo Vittorio Veneto, per promuovere unadicontro l’arretramento delda Milano Lampugnano acon la soppressione della fermata in Viale Certosa. "La scelta dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di arretrare ilda Milano Cadorna aè un grave danno anche ai nostri concittadini che usano la linea 617 per raggiungere Milano per studio o lavoro - spiegano i promotori - chiediamo che il sindaco Landonio intervenga a tutela dei pendolari. Stiamo pagando a caro prezzo le decisioni sempre più milanocentriche del centrosinistra che governa Milano e Città Metropolitana". La scelta dello spostamento era motivata dalla necessità di razionalizzare i tempi di percorrenza alla luce di una carenza di personale.