Nintendo Switch 2 avrà uno schermo a 120 Hz con supporto per VRR e HDR?

2 potrebbe introdurre significativi miglioramenti tecnici rispetto alla generazione attuale, con unoLCD a 120 Hz eper VRR (Variable Refresh Rate) e. Questa informazione proviene dal leaker “Secretboy”, già noto per aver previsto con precisione la potenza della GPU della console. Secondo le sue ultime dichiarazioni, la nuova console offrirà una potenza di 3,1 TFLOPS in modalità docked e 1,72 TFLOPS in versione portatile, segnando un importante passo avanti rispetto al modello attuale.TweakTown ricorda che ila 120 Hz non solo raddoppierebbe il refresh rate rispetto all’attuale, ma potrebbe anche facilitare la gestione di modalità a 40 FPS, migliorando l’esperienza di gioco. Il VRR, invece, permetterebbe di stabilizzare il frame-rate, riducendo problemi di stuttering e tearing.