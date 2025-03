Quotidiano.net - Nike: crollo in Borsa, valore di mercato sotto i 100 miliardi di dollari

Leggi su Quotidiano.net

Le azionicrollano in, facendo scendere ildidell'aziendai 100diper la prima volta dai tempi della pandemia di Covid-19. Il titolo è arrivato a perdere il 9,3%, al livello più basso da marzo 2020, dopo i risultati annunciati nella giornata di ieri e le previsioni su fatturato e redditività che, stando alle dichiarazioni dei vertici, rimarranno ancorapressione. Il calo a Wall Street ha cancellato circa 9didi, lasciando l'azienda con una capitalizzazione didi 97di. Il titolo è sceso di oltre il 60% rispetto al massimo storico di novembre 2021, quando ildisi attestava a circa 281diha previsto ulteriori cali di fatturato e redditività nel trimestre in corso a causa di un continuo reset della merce considerato necessario per rilanciare la crescita.