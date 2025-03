Ilfattoquotidiano.it - Nike affondata in Borsa dai dazi di Trump: preoccupano le tariffe con la Cina

Le azionicrollano in, facendo scendere il valore di mercato dell’azienda sotto i 100 miliardi di dollari per la prima volta dai tempi della pandemia di Covid. Il titolo è arrivato a perdere il 9,3%, al livello più basso da marzo 2020, dopo i risultati annunciati nella giornata di giovedì e le previsioni sotto pressione.“vede” ulteriori cali di fatturato e redditività nel trimestre in corso a causa di un continuo reset della merce considerato necessario per rilanciare la crescita. L’azienda, che ha sedi produttive sia inche in Messico, ha affermato che le sue prospettive riflettono anche l’impatto stimato deialle importazioni.Il calo a Wall Street ha cancellato circa 9 miliardi di dollari di valore, lasciando l’azienda con una capitalizzazione di mercato di 97 miliardi di dollari.