Niente più schwa e asterisco nelle comunicazioni scolastiche ufficiali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emesso una direttiva chiara:delle scuole italiane non sarà più consentito l’uso dello(\u0259) e dell’. Con una circolare inviata a tutti gli istituti, il Ministero ha ribadito che questi “segni grafici non conformi” sono in contrasto con le norme linguistiche e potrebbero compromettere la chiarezza e l’uniformità della comunicazione istituzionale.Il rispetto delle regole linguistiche è prioritarioNel documento si sottolinea che l’uso corretto della lingua italiana è imprescindibile. Di conseguenza, non saranno ammessi simboli come lo, spesso utilizzato per rendere le parole neutre dal punto di vista di genere, o l’, impiegato con lo stesso scopo.