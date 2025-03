Quifinanza.it - Niente fogne per 6 milioni di italiani, Sicilia maglia nera tra le Regioni

Può suonare strano e lontano come concetto, ma anche in Italia ci sono dei cittadini non allacciati alla rete fognaria pubblica perché non ancora serviti dal servizio pubblico di fognatura. A porre l’accento su quest’aspetto è l’Istat nella sua analisi Statistiche sull’acqua per il periodo 2020-2024 nella quale si evidenza che ben un italiano su 10 sia oggi privo di accesso alla rete fognaria, per un totale di 6,6di persone. A far preoccupare, inoltre, è il fatto che rispetto al recente passato, ovvero al precedente studio del 2020, la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata specie al Sud dove si registrano i risultati peggiori.senza, un problema specie al SudI dati raccolti ed elaborati dall’Istat sull’accesso dei cittadini al servizio pubblico di fognatura pongono l’Italia al nono posto tra i 27 Paesi membri, una dato non certo confortante visto il disagio e l’arretratezza che comporta per uno Stato non riuscire a garantire a tutti i propri residenti una parità di trattamento su un tema così importante.