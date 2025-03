Davidemaggio.it - Newsroom torna nel prime time di Rai 3 al posto di FarWest

Dopo la sperimentazione estiva, le inchieste crossmediali di Monica Maggioni torneranno ad analizzare l’attualità su Rai 3. Da stasera, venerdì 21 marzo, per cinque settimane fino al 18 aprile,tenterà di dare risposte alle grandi questioni globali. Al centro del programma l’originalità garantita da tecniche della serialità digitale, data analysis e reportage di inviati da tutto il mondo.Rispetto alle puntate andate in onda tra luglio e settembre, la nuova edizione disarà in diretta, ogni venerdì in prima serata dalle 21.25. Successivamente, le puntate saranno caricate su RaiPlay in formato docuserie con 4 episodi da mezz’ora per ogni tema (in estate prima sulla piattaforma e poi in TV). In questo modo, il programma di Monica Maggioni potrebbe avere una costruzione diversa e forse più adatta al formato televisivo.