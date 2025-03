Europa.today.it - "Newsroom", da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni della prima puntata

A partire da oggi, venerdì 21 marzo 2025, torna "", il programma condotto da Monica Maggioni che coniuga reportage e tecniche digitali per esaminare le grandi questioni globali e di attualità. Per cinque settimane - e dunque fino al 18 aprile - il format va in onda su Rai 3 il venerdì.