Velvetgossip.it - “Newsroom”: da stasera in onda la nuova edizione, ecco le anticipazioni della premiere

Leggi su Velvetgossip.it

A partire da oggi, venerdì 21 marzo 2025, il programma “”, condotto da Monica Maggioni, torna a far parlare di sé, unendo reportage e tecnologie digitali per analizzare questioni globali e di attualità. Per cinque settimane, fino al 18 aprile, il format andrà insu Rai 3 il venerdì sera, per poi essere disponibile su RaiPlay in un formato docuseries.Il primo episodio di: focus sul ciboIl programma “”, prodotto dalla Rai e guidato da Monica Maggioni, offre uno sguardo approfondito all’interno di una redazione che funge da laboratorio investigativo. Qui, un team di giornalisti si confronta e analizza le complessità di una realtà spesso contraddittoria.Nella puntata di apertura, il tema centrale è il mondo dell’alimentazione, con un focus sulle problematiche legate all’obesità e agli effetti nocivi degli alimenti ultra-processati.