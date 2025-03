Laspunta.it - Nettuno, la favola di Pinocchio al Teatro 8

Sabato 22 marzo alstudio 8 andrà in scena ladi, prodotto dalla B&B produzioni, una compagnia teatrale per bambini creata dall’unione di alcuni dei membri delle più antiche famiglie di burattinai e circensi italiani.“Abbiamo riportato in vita questo spettacolo con lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale e culturale dei più piccoli attraverso spettacoli di burattini dal contenuto educativo, morale e di buona condotta civica“. Afferma la B&B produzioni.Scopo della compagnia teatrale di burattini è quello di promuovere la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo nel territorio nazionale, nonché la gestione ed il recupero degli spazi teatrali e teatrabili.La particolarità delladiprodotta dalla B&B produzioni e che le opere sono interamente sceneggiate dai membri della compagnia con musiche originali appositamente composte.