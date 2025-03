Netanyahu | su capo Shin Bet decido io

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.26 Il premierrassicura sulla crisi istituzionale in Israele dopo il licenziamento deldelloBet e la prossima rimozione della procuratrice generale. Ma avverte che non cambierà decisione. "Non ci sarà nessuna guerra civile", scrive su X. "Lo Stato di Israele è uno Stato di diritto e, in base alla legge, il governo israeliano decide chi sarà ildelloBet", sottolineadopo che l'Alta Corte di Giustizia israeliana ha congelato il licenziamento di Bar.