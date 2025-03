Lanotiziagiornale.it - Netanyahu non ha più limiti, la guerra sconfina in Cisgiordania

Mentre nella Striscia di Gaza si torna a combattere, con raid sempre più insistenti e brutali da parte delle forze israeliane (IDF) di, non si fermano i tentativi dei mediatori egiziani e qatarioti di fermare le ostilità. Una missione tutt’altro che semplice, per la quale al Cairo è stata prima ricevuta una delegazione dello Stato ebraico e successivamente quella di Hamas, nel tentativo di trovare una soluzione che eviti ulteriori spargimenti di sangue.Tuttavia, gli incontri diplomatici non hanno prodotto l’esito sperato: i negoziatori hanno dichiarato che “ci sono stati passi in avanti, ma non c’è stata alcuna svolta”, a causa della posizione intransigente dei funzionari di Benjamin, che non sembrano disposti a concessioni, e della linea espressa dai delegati del movimento palestinese.