Palermotoday.it - "Nessuna irregolarità nella gestione dei beni confiscati", assolto in appello Walter Virga

Leggi su Palermotoday.it

In primo grado era stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per peculato, in quanto avrebbe commesso una serie didi alcuniagli imprenditori Rappa, tra cui la Nuova Sport Car, di cui era stato nominato amministratore giudiziario dall'ex giudice.