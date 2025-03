Thesocialpost.it - Nennella, morta a 86 anni la storica ristoratrice napoletana

all’età di 86Concetta Cocozza, da tutti conosciuta come ‘’,figura della tradizione gastronomica partenopea. Cresciuta tra i forni della piccola pizzeria di famiglia nei Quartieri Spagnoli, ha dedicato la sua vita all’arte della pizza, diventando un simbolo della città.Leggi anche: “Sei stato la mia guida”. Grave lutto per Carlo Cracco: le parole dello chefNegli, grazie alla sua guida, figli e nipoti hanno portato avanti la sua eredità, trasformando il nome diin un punto di riferimento per cittadini e turisti. Oggi i locali della famiglia non solo custodiscono la tradizione, ma danno lavoro a decine di persone, mantenendo viva la passione tramandata dallapizzaiola.«Oggi viene a mancare la storia di Napoli – hanno scritto i figli in un messaggio sui social – e noi lo urliamo con orgoglio perché tu, mamma, hai fatto tanto per questa città.