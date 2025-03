Anteprima24.it - Nello scrigno dell’Ipogeo della Cattedrale donate due opere di artisti sanniti

Tempo di lettura: 2 minutiLe testimonianze di settemila anni di storia beneventana, presenti nelle SaleMuseo Diocesano in piazza Orsini, si sono impreziosite di 2d’arte dei maestri contemporanei Marsico e Verdile, che in questo hanno Giubilare, hanno tratto ispirazione proprio dai simboli del Giubileo.Le, ora installate nella sala longobarda, sono un disegno e un bassorilievo in bronzo con i riferimenti alla genesi del Giubileo. La donazione è stata supervisionata da don Mario Iadanza, direttore del Museo Diocesano, ed è stata promossa dall’Associazione “Eccellenza sannita” presieduta da Giuseppe Chiusolo, che si è realizzata nel pomeriggio del 21 marzo. Per l’occasione è stata organizzata una visita guidata nella area archeologica ipogèa, sottostante cioè l’attuale sito del Duomo di Benevento e dove sono state riportate alla luce le fondamenta e le mura portantiBasilica di San Bartolomeo apostolo, distrutta dagli eventi tellurici del 1688, a loro volta poggianti su una pseudocripta ed edifici di epocaca e romana.