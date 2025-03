Iodonna.it - Nella Giornata Mondiale della Poesia, ascoltiamo le parole della poetessa Ana Vicent Colonques, la poesia "aiuta a capire chi siamo e in che mondo viviamo da un punto di vista profondo"

Leggi su Iodonna.it

Lo spettacolo di Ana, ispirato al suo libro La memoria che il corpo contiene, intreccia letture e musica, per raccontare con emozione e coinvolgimento le sillogi che compongono il libro.ledell’autrice.Laè trasformativa, vede ilcon occhi diversi,chie in cheda undi. Laporta alla luce ciò che è inconscio, illuminando lo sguardo di tutti quelli che si avvicinano. E questo messaggio vuole arrivare nei piccoli teatri, nelle biblioteche pubbliche, in realtà periferiche e difficili come carceri, associazioni del terzo settore cheno le persone meno fortunate.La memoria che il corpo contiene (La Vita felice, 2024) è un libro di poesie che Anaha scritto in italiano e ha tradotto poi in spagnolo.