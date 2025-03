Ilgiorno.it - Nel centro dei supereroi : "Il potere della comicità si allena anche a scuola"

La scrittura è un grimaldello che può aiutaregli adolescenti a esprimersi: se il superscrittura incontra quelloi piccoli e grandi drammi quotidiani possono sembrare meno insormontabili. A testarlo è il progetto “Diario delle mie catastrofi” delFormazionedi Milano, che quest’anno sta coinvolgendo oltre 500 ragazzi delle scuole superiori milanesi. Lo stand-up comedian Francesco Arienzo e l’attrice e autrice comica Veronica Pinelli stannondo i ragazzi, alle prese con monologhi comici. "Non è un corso per diventare cabarettisti – la premessa –: lapuò aiutarci ad avere una visione diversa del mondo e a esorcizzaretraumi e delusioni, contestualizzandoli. L’autoironia può aiutare ad abbattere ostacoli e tabù". Lo ha sperimentato sulla sua pelle pure Arienzo, che non nasconde un passato da ex timido.