Neil Young ha cancellato il concerto gratuito in Ucraina | i motivi

hailinprevisto nel mese di giugno, con il quale l’artista di Toronto si sarebbe dovuto esibire per la prima volta nel Paese dell’Europa Orientale.Il 3 marzo il 79enne annunciava in un post sul suo sito ufficiale, nel quale dichiarava che si sarebbe esibito con un livein, al tempo stesso non erano state svelate la data e la venue. L’esibizione dimanifestava al tempo stesso grande supporto per il Presidente Volodymyr Zelenskyy, a seguito del suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump tenutosi lo scorso 28 febbraio. L’incontro, molto controverso, ha portato a critiche diffuse nei confronti del Tycoon ed ha avuto luogo solo pochi giorni dopo che lo stessosi era concentrato sul Presidente in un post intitolato “Leader of the Free World No More”.