NEIL YOUNG: annulla il concerto gratuito in Ucraina per motivi di sicurezza

non si esibirà in. Il 79enne artista di Toronto ha infatti annunciato, con un breve comunicato sul proprio sito ufficiale, l’mento delperdi: «Avevamo un buon posto, vicino a un rifugio, ma la situazione mutevole sul campo era eccessiva», ha scritto il cantante. «Non potevo portare la mia troupe e i miei strumenti in quella zona. Le mie scuse a tutti. L’è un grande Paese con un buon leader».aveva annunciato la tappa extra del suo tour europeo – che inizierà a giugno in Svezia – poche ore dopo il litigio alla Casa Bianca fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky del 28 febbraio. «Ci sarà il momento per la verità negli Usa, quando mostreremo chi siamo veramente al mondo».ha deciso di eliminare i biglietti Premium dai suoi concertiPoche ore prima di cancellare il suoinaveva preso posizione sulla questione del secondary ticketing e dynamic pricing dei biglietti, decidendo di dire basta alla vendita di ticket Premium, online a prezzi sempre più alti.