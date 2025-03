Game-experience.it - Neighbors: Suburban Warfare, il nuovo trailer svela la data di uscita su PC

Gli sviluppatori Invisible Walls e Amplifier Studios hanno annunciare che il loro gioco multigiocatoreporterà caos e scompiglio ai giocatori su PC con la suain Early Access il 17 aprile. Aggiungiamo che un, pieno di azione, è stato presentato nel corso del Future Games Show Spring Showcase,ndo ladie invitando i giocatori a provare il quartiere in un test beta aperto, a partire da oggi e fino al 24 marzo!La beta è scaricabile dallo store di Steam. Ambientato nella pacifica città di Heartsville,è l’esatto opposto di pace e tranquillità, poiché due squadre composte da un massimo di quattro giocatori si sfidano per diventare i migliori del quartiere. Equipaggiati e combatti per le strade con uno degli otto personaggi giocabili del vicinato, ognuno con abilità e vantaggi che lo aiuteranno a regnare sovrano.