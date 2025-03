Ilfattoquotidiano.it - Negli Stati Uniti è corsa a disfarsi delle Tesla. Permute con altre auto mai su livelli così elevati

Non solo il crollovendite di nuove vetture e il valore di borsa in caduta libera. A certificare la fase estremamente complessa del gruppoarrivano pure le informazioni del portale statunitense di compravendita diEdmunds. In questo marzo, il sito registra “la quota più alta mai registrata” per lecon, siano nuove o usate ma comunque di altri marchi.Insomma è in atto unadei possessori dia disfarsene, dopo che il marchio ha iniziato ad essere associato alle posizioni a sostegno di movimenti di estrema destra del fondatore e proprietario Elon Musk, che da quando è entrato nell’amministratore Trump è pure protagonista di una crociata contro i dipendenti pubblici americani. Proteste ed atti vandalici hanno già preso di mira numerose, concessionarie e infrastrutturee non solo.