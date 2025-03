Superguidatv.it - Ne vedremo delle belle su Rai 1 – Quando inizia, cast, anticipazioni e come funziona: tutto quello che sappiamo dello show

Il varietà italiano torna protagonista in TV grazie a Carlo Conti, che debutta con un format completamente nuovo: Ne, il primo-talent che reinventa il genere del classico “talent” in chiave 2.0.“Ne” su Rai 1A partire da sabato 22 marzo in prima serata su Rai1, parte la sfida tra 10 leggendariegirl italiane, in una gara avvincente a colpi di canto, ballo, musical e molto altro. Il nuovo programma Rai, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, vede Carlo Conti nel ruolo di conduttore e ideatore.Le protagoniste, ildi NeProtagoniste assolute del palco saranno: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.