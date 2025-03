Dilei.it - Ne vedremo delle belle, prime tensioni dietro le quinte: “Tutte contro Adriana Volpe”

Deve ancora partire ma fa già mormorare il nuovo programma tv di Carlo Conti: Ne, l’inedito show del sabato sera di Rai1 che coinvolge alcune note soubrette. Tra queste, che negli ultimi anni si è fatta conoscere anche come protagonista del Grande Fratello Vip, che pare non abbia instaurato un bel rapporto con le colleghe tanto che si parla già die malumorilea Neper colpa di?Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi,punterebbe alla vittoria della prima edizione di Nee per questo non starebbe facendo gruppo con le altre partecipanti allo show. “Le altre sembrano mal digerire la sua ambizione, durante le prove cresce la tensione”, fa sapere la rivista.