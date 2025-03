Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle”, intervista a Lorenza Mario: “Ho accolto questa sfida con grande entusiasmo. Il successo del Bagaglino fu uno choc, ero impreparata”

Leggi su Superguidatv.it

Da sabato 22 marzo prenderà il via su Raiuno in prima serata “Ne“. Nel nuovo programma condotto da Carlo Conti dieci soubrette famose negli anni 80 e 90 si sfideranno in esibizioni di danza, canto e musical. Non mancheranno anchesfide a sorpresa. Tra le protagoniste del programma c’è anche un volto popolare della televisione,. Dopo aver partecipato a Tale e Quale Show qualche anno fa, laha deciso di rimettersi in gioco innuova avventura televisiva.Noi di SuperGuida TV l’abbiamota in esclusiva.ai nostri microfoni ha rivelato quali sono le sue sensazioni a pochi giorni dal debutto: “Sono contenta perché negli ultimi venti anni mi sono occupata esclusivamente di teatro. L’ultima volta che sono stata in un programma televisivo risale al 2016 quando Carlo mi ha voluto a Tale e Quale Show.