361magazine.com - “Ne Vedremo delle Belle” Carlo Conti torna con un varietà: i dettagli

Leggi su 361magazine.com

Debutterà “Ne” con: ecco tutti iNon c’è più spazio per ilin Tv?ne inventa uno nuovo, nel formato di un inedito show-talent (versione 2.0 dei classici “talent-show”, come afferma): dieci primedonne dello spettacolo, un palcoscenico, una sfida irripetibile. Sabato 22 marzo, in prima serata su Rai1, debutterà “Ne”, una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Si tratta di un nuovo format, tutto italiano, ideato dal gruppo di lavoro di: 10 grandi showgirl, tutte protagoniste ditelevisivi, avranno l’opportunità di fare spettacolo sfidandosi tra di loro. A condurre, pronto a raccontare questo suo nuovo, avvincente show.