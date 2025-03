Ncc abusivismo a Roma | il caso Mafalda e la necessità del foglio di servizio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 marzo 2024 – Il Tribunale di Larino è pronto ad avviare un processo che ha origine da un episodio di presunto falso eche potrebbe rappresentare solo la punta dell’iceberg di un sistema fuori controllo. L’imputato è accusato di aver operato stabilmente susenza autorizzazione, presentando al Comune diuna visura di iscrizione al ruolo conducenti servizi pubblici non di linea, ritenuta falsa dalle autorità, e una volta ottenuta di averla utilizzata stabilmente per operare come trasporto pubblico non di linea nella Capitale, e questo dal 2016.Il procedimento penale si basa su segnalazioni dell’Anar rispetto alle accuse previste dagli articoli 48 e 480 del Codice Penale e dall’articolo 19 comma 6 della Legge 241/1990. L’udienza predibattimentale si terrà presso il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, con l’autorizzazione alla citazione di testi, periti e consulenti richiesti dalle parti.