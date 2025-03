NBA | i Warriors battono i Raptors 17 punti di Bronny James nella sconfitta dei Lakers-B

Leggi su Sportface.it

Prosegue il momento positivo per i Golden State, chenotte NBA 2024/2025 hanno battuto di un soffio i Toronto. E per la squadra di San Francisco Jimmy Butler continua a essere un fattore: infatti, sono sedici le vittorie nelle ultime diciannove partite, ovvero da quando è arrivato il numero 10. L’ex Miami Heat è stato decisivo anchenotte, sfornando la seconda tripla doppia da quando veste la maglia(16-11-12) con tanto di stoppata finale su Jamal Shead per proteggere il 117-114 finale.La partita, infatti, è stata molto equilibrata, con Golden State che ha beneficiato dei 21di Draymond Green e dei 18 dalla panchina di Quinten Post. Annullato, quindi, l’effetto della doppia doppia di Scottie Barnes, che chiude con 29e 10 rimbalzi con il 69% dal campo.