NBA i risultati della notte 21 marzo | tripla doppia di Jimmy Butler per i Warriors sconfitte per Lakers e Knicks Bene Bulls e Pacers

Altra grandeda mandare in archivio quella terminata da poco per la NBA 2025, con cinque partite andate in scena nelle prime ore di oggi venerdì 21. Non è mancato come sempre il grande spettacolo: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.Serve un overtime agli Indiana(40-29) per piegare la resistenza dei Brooklyn Nets (23-47) per 105-99 grazie a 28 punti e 16 rimbalzi di Bennedict Mathurin – 23 punti e 10 rimbalzi di Myles Turner, con 22 punti equamente divisi tra Ziaire Williams e D’Angelo Russell tra le fila dei Nets. Rispettano il fattore campo anche gli Charlotte Hornets (18-51) che battono i New York(43-26) col punteggio di 115-98: LaMelo Ball trascina i suoi con 25 punti e 8 assist, al pari di Mark Williams autore di unada 19 punti e 14 rimbalzi – 24 punti e 10 rimbalzi per Karl-Anthony Towns e 25 punti di Og Anunoby tra i