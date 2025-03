Juventusnews24.com - Nazionali Juve settore giovanile, buona prova di Turicchia con l’Italia U21: vincono Verde e Puckza

di RedazionentusNews24: il recap con tutte le prestazioni odierne dei bianconeri impegnati con leSono iniziati gli impegni dei giovani bianconeri impegnati con le varie. Nella giornata odierna di venerdì 21 marzo, è scesa in campoU21 sconfitta per 2-1 dall’Olanda in amichevole: titolareche ha giocato 64? sfornando una prestazione solida e convincente. 50 tocchi, 23 passaggi precisi oltre a due intercetti e un tackle.La Grecia Under 21 di Papadopoulos ha pareggiato 0-0 contro l’Albania. Il difensore dellaPrimaveraha sfidato conU18 il suo compagno di squadra Keutgen del Belgio: il match è stato vinto per 1-0 dagli Azzurrini ed entrambi i bianconeri sono partiti titolari. Vince anche Puczka, terzino dellantus Next Gen impiegato come difensore centrale nel match dell’Austria U21 contro la Svizzera vinto per 2-0.